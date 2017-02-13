شاهد: موسيقي ألماني يدعو ترمب للاستقالة مقابل 1.5 مليار يورو

أطلق موسيقي ألماني حملة تهدف إلى جمع مليار ونصف مليار يورو لعرضها على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مقابل التخلي عن منصبه.

ورغم ثروة ترمب الطائلة التي تقدر بمليارات الدولارات يعتقد الموسيقي رونالد هيفتر أن حجم المبلغ يمكن أن يدفع ترمب نحو التفكير بجدية في مغادرة البيت الأبيض طوعا؛ خصوصا وأنه يعادل نفس القدر من المال الذي سيجنيه خلال الأربع سنوات التي ستشكل فترته الرئاسية.

ولتحقيق هذا الهدف أطلق هيفتر موقعا إليكترونيا لجمع التبرعات يحمل اسم "أوقفوا ترمب الآن"، ونجح بالفعل في جمع أكثر من 4 آلاف يورو حتى الآن من نحو 3500 شخص.

وقال الموسيقي، الذي يسكن في مدينة ميونيخ، إن الفكرة واتته عندما كان يحضر حفلا موسيقيا، وفوجئ وقتها الحضور وصاحب الحانة بسوء أداء الفرقة العازفة لدرجة أنهم قرروا جمع المال حتى يتوقفوا عن العزف.

وأضاف: "كانت هذه علامة على إمكانية استخدام نفس الطريقة مع ترمب".

وتابع أن كراهية ترمب لأي معارضة لسياساته وأسلوبه في التعامل مع الدول الأخرى جعلاه يفكر بجدية في القيام بشيء ما حيال الأمر.

وأردف هيفتر أنه يدرك أنه من الممكن ألا يصل لهدفه في النهاية ولكنه قال "من يدري؟ ربما ليس صحيحا ما أشيع في الإعلام حول تخليه عن راتبه الرئاسي كما وعد لأنها في النهاية تقارير إعلامية، وعلى المرء ألا يصدق الإعلام حسبما يقول دائما وربما تطلب زوجته الطلاق… وهو ما سيجعله بحاجة إلى كل سنت".

وأعلن هيفتر أنه سيقوم بالتبرع بالمبلغ لمنظمة العفو الدولية إذا رفض الرئيس الأمريكي قبول المال.