شاهد: عراك بالأيدي في اجتماع بأوكرانيا بسبب "اللغة الروسية"

شهد اجتماع للمجلس الأوكراني عُقد في مدينة تشيركاسي بوسط البلاد عراكا بالأيدي بسبب خلاف حول لغة الخطاب.

وكان أحد الحضور قد ألقى كلمته باللغة الروسية ما أثار غضب الحضور الذين طالبوه بالحديث بـ "الأوكرانية" لكنه أصر على اللغة الروسية قائلا إنها اسهل بالنسبة له، ما دفع أحد الحضور للاقتراب من المنصة وتوجيه اللكمات له حتى تدخل أفراد الأمن للفصل بينهما، بحسب ما ذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية الاثنين.

وتزايدت التوترات بين أوكرانيا وروسيا بعد تدخل الأخيرة عسكريا في جزيرة القرم.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها خلاف بسبب اللغة في أوكرانيا فسبق أن وقع شجار بالأيدي قرب المنصة الرئيسية في برلمان أوكرانيا وذلك لأن ممثل " الكتلة المعارضة" الكسندر فيلكول، ألقى كلمته باللغة الروسية.

وبعد بدء البرلماني المذكور إلقاء كلمته باللغة الروسية ركض نحوه عضو كتلة "الجبهة الشعبية" يوري تيموشينكو وحاول إبعاده عن المنصة، الأمر الذي تسبب بوقوع الشجار بين البرلمانيين من كلا الكتلتين.