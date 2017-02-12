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سياسة

مستشار ترمب يهاجم أحكام قضائية مناهضة لقرار حظر المهاجرين

ستيفن ميلر، مستشار الرئيس الأمريكي
ستيفن ميلر، مستشار الرئيس الأمريكي
12/2/2017

شن مستشار للبيت الأبيض هجوما لاذعا على محكمة الاستئناف الاتحادية التي منعت الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي بشأن الهجرة.

واعتبر ستيفن ميلر (الأحد) أن الحكم القضائي "هو اغتصاب القضاء للسلطة".

وواجهت إدارة دونالد ترمب عددا من الانتكاسات القضائية لحظر سفر المهاجرين من عدد من البلدان إلى البلاد الذي صدر في 27 يناير/ كانون الثاني، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه قد يلجأ إلى إصدار أمر تنفيذي جديد بدلا من الدخول في عملية قضائية طويلة.

وقال ميلر في مقابلة لبرنامج "فوكس نيوز صنداي" إن "صلاحيات الرئيس هنا لا جدال فيها".

وانتقد ميلر قرار الدائرة التاسعة من محكمة الاستئناف الأمريكية التي منعت الأمر التنفيذي.

وقال "الدائرة التاسعة لديها تاريخ طويل في قرارات الإبطال والدائرة التاسعة لديها تاريخ طويل في التجاوز. ليس لدينا تسلط قضائي في هذا البلد ".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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