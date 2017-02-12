البث الحي
سياسة

لافروف: روسيا تريد من إسرائيل إثبات وصول أسلحتها لحزب الله

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
12/2/2017

قال وزير الخارجية الروسي إن بلاده تريد من إسرائيل أدلة حقيقية تثبت أن أسلحتها التي أرسلتها إلى دمشق وصلت إلى حزب الله في لبنان.

وأضاف أن موسكو ترفض تماما خرق شروط العقود التي لا تسمح للدولة المستلمة بنقل الأسلحة لأي طرف دون موافقة الدولة المصدرة.

وفي ذات الوقت، دعا وزير الخارجية الروسي إلى الاعتراف بأن حزب الله يشارك في الحرب ضد "تنظيم الدولة الإسلامية".

وقال لافروف إنه "إذا كانت أولوية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب محاربة الإرهاب، فإن من الضروري الاعتراف بأن الجيش السوري هو من يحارب الإرهاب بالدرجة الأولى بمساندة القوات الجوية الروسية، وكذلك فصائل أخرى تدعمها إيران بما فيها حزب الله.

يُشار إلى أن إسرائيل تتخوف من وصول السلاح الروسي المتطور إلى حزب الله الذي يقاتل في سوريا إلى جانب قوات بشار الأسد المدعومة من الجيش الروسي.

وقد أجرى الجيش الإسرائيلي في يناير/كانون الثاني الماضي تدريبات على حرب افتراضية ثالثة في لبنان تستهدف حزب الله.

وحملت التدريبات اسم "السهم الأزرق" واشتملت على تدمير نفق للحزب واحتلال مناطق جديدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

تباهى بإغلاق المساجد.. انتقادات حادة لموقف وزير الداخلية الفرنسي تجاه انتهاكات الشرطة

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (رويترز)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

زعيم كوريا الشمالية تلقى لقاحا تجريبيا ضد كورونا.. كيف؟

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (رويترز أرشيفية)

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)
الأكثر قراءة

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

شاهد: انقطاع مفاجئ للكهرباء أثناء مباراة لحظة تنفيذ ركلة جزاء

ساد الظلام الدامس أرجاء الاستاد ولم يعرف ما إذا كانت ركلة الجزاء سددت أم لا (موافع التواصل)