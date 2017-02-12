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سياسة|مصر

شاهد.. مدير القومي للسموم: بعض اللحوم المستوردة تغير هرمونات الذكورة والأنوثة

12/2/2017

أكد مدير المركز القومي للسموم بجامعة القاهرة، أن اللحوم المستوردة بها هرمونات تتسبب في سقوط شارب الرجال وظهور الثدي لهم.

وأضاف الدكتور محمود عمرو أن تلك اللحوم تتسبب في ظهور شوارب ولحى للإناث لكونها تتسبب في تغيير الصفات الهرمونية، على حد وصفه.

وأوضح أن اللحوم المستوردة تحتوي على الهرمونات التي تؤثر على الجنسين، إضافة الى تأثيرها على الكبد والمخ وتسببها في خلل بالغدد الصماء والإصابة بمرض السكري .

وأشار مدير المركز القومي للسموم بجامعة القاهرة،خلال لقائه مع إحدى الفضائيات المصرية إلى أن اللحوم المستوردة تشكل نسبة  70% من استهلاك المصريين.

المصدر : الجزبرة مباشر + مواقع وصحف مصرية
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