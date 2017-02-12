شاهد: لعبة غولف بين ترمب وآبي لبحث مستقبل العالم

قضى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يومًا استثنائيًا في نادي الغولف بهدف تعميق الصلة بينهما.

فبعد اجتماعهما في البيت الأبيض، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي السبت في فلوريدا لبحث مكانة الولايات المتحدة في آسيا، وهو موضوع عمد ترمب مؤخرًا إلى تبديل موقفه بالكامل بشأنه.

وغداة لقائهما في المكتب البيضاوي، قضى المسؤولان طوال الفترة الصباحية معًا تحت أشعة الشمس في نادي ترمب للغولف، والتي تهدف إلى تعميق الصلة الشخصية بينهما، وخلق أجواء مريحة في تعاملاتهم مع بعضهم البعض.

وفيما لم تتسن الفرصة للصحفيينلرؤيتهما، نشر الملياردير السبعيني على تويتر صورة تظهره مرتديا قبعة بيضاء ويحيي آبي باليد بطريقة ودية، وغرد ترمب "أقضي وقتًا رائعًا في استقبال رئيس الوزراء شينزو آبي في الولايات المتحدة"!

وأبدى آبي الجمعة سروره للعب الغولف مع ترمب، لكنه حرص على التأكيد أن الرئيس الأمريكي أبرع منه بكثير، وأمل في أن تكون هذه فرصة "تسمح ببحث مستقبل العالم ومستقبل المنطقة" مع ترمب.

وللقاء في منتجع الغولف نكهة خاصة بالنسبة إلى آبي، إذ سبق لجده رئيس الوزراء نوبوسوكي كيشي أن لعب الغولف قبل أكثر من نصف قرن مع الرئيس الأمريكي دوايت آيزنهاور.

وحرص رئيس الوزراء الياباني على إظهار مدى التقارب بينه وبين الرئيس الأمريكي.

والواقع أن ترمب لم يمض حتى الآن مع أي قيادي أجنبي كل الوقت الذي أمضاه مع آبي منذ انتخابه على رأس القوة الأولى في العالم، مع لقاء في برج "ترمب تاور" في مانهاتن بعيد الانتخابات، ومقابلة الجمعة في البيت الأبيض، وغداء عمل، وعشاء في فلوريدا، ويوم كامل في ملعب الغولف.

واصطحبت السيدة الأولى ميلانيا ترمب زوجة رئيس الوزراء أكي آبي في زيارة للحدائق اليابانية في متحف موريكامي في بالم بيتش.

وبعد تصريحات مدوية خلال الحملة الانتخابية وأثناء المرحلة الانتقالية، بدل ترمب موقفه بشكل لافت في شأن آسيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأجرى مساء الخميس للمرة الأولى مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني شي جينبينغ، وتعهد احترام "مبدأ الصين الواحدة" الذي يحظر أي اتصال دبلوماسي مع تايوان.

وهذا الموقف المطابق للسياسة التي تنتهجها واشنطن منذ عقود يشكل تغييرًا تامًا في توجه الرئيس الجديد، بعدما كان يؤكد قبل بضعة أسابيع أن "كل شيء مطروح للبحث، بما في ذلك الصين الواحدة".

كذلك قدم ترمب صباح الجمعة تطمينات قوية للحليف الياباني، بعد التصريحات المقلقة بنظر طوكيو التي أدلى بها خلال الحملة الانتخابية، وأكد أن التحالف بين العدوين السابقين هو حجر الزاوية من أجل السلام والاستقرار في منطقة المحيط الهادئ.

كما أكد المسؤولان في بيان مشترك أن المعاهدة الأمنية الأمريكية اليابانية تنطبق على جزر سينكاكو المتنازع عليها بين طوكيو وبكين، وهو مصدر ارتياح آخر لليابان، وأعربا عن رفضهما لأي عمل أحادي يهدف إلى إعادة النظر في إدارة اليابان لهذه الجزر.