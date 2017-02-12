شاهد: إغلاق مطار هامبورغ بعد العثور على مادة مجهولة

قالت متحدثة باسم الشرطة إن السلطات الألمانية أغلقت الأحد مطار مدينة هامبورغ بشمال البلاد بعد تسرب مادة مجهولة سببت تهيجا في الأعين

وخضع الموظفون في منطقة الفحص الأمني للعلاج من مشكلات في التنفس أو تهيج في الأعين.

كما تأثر نحو 50 شخصا كانوا في المنطقة التي يسلم فيها الركاب أمتعتهم لفحصها.

وهرعت فرق الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى المكان بعد تسرب المادة في منطقة تفتيش حقائب المسافرين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولي إطفاء قولهم إنهم يتصورون أن مصدر المادة هو أجهزة تكييف الهواء.

ووفقا لموقع (فلايت رادار 24 دوت كوم) تم تحويل رحلات جوية إلى مطارات أخرى بعد الواقعة.