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سياسة|ألمانيا

شاهد: إغلاق مطار هامبورغ بعد العثور على مادة مجهولة

12/2/2017

قالت متحدثة باسم الشرطة إن السلطات الألمانية أغلقت الأحد مطار مدينة هامبورغ بشمال البلاد بعد تسرب مادة مجهولة سببت تهيجا في الأعين

وخضع الموظفون في منطقة الفحص الأمني للعلاج من مشكلات في التنفس أو تهيج في الأعين.

كما تأثر نحو 50 شخصا كانوا في المنطقة التي يسلم فيها الركاب أمتعتهم لفحصها.

وهرعت فرق الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى المكان بعد تسرب المادة في منطقة تفتيش حقائب المسافرين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولي إطفاء قولهم إنهم يتصورون أن مصدر المادة هو أجهزة تكييف الهواء.

ووفقا لموقع (فلايت رادار 24 دوت كوم) تم تحويل رحلات جوية إلى مطارات أخرى بعد الواقعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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