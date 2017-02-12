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سياسة

ترمب منتقدًا القضاء الأمريكي: منظومتنا القانونية محطمة

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
11/2/2017

انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في تغريدة، القضاء الأمريكي، واصفاً المنظومة القانونية في بلاده بـ "المحطمة".

ويأتي انتقاد ترمب، عقب تعطيل القضاء الأمريكي لقرار تنفيذي أصدره الأول، نهاية يناير/كانون ثاني الماضي، يقضي بمنع اللاجئين ومواطني سبع دول ذات أغلبية إسلامية من دخول البلاد.

وأشار الرئيس الأمريكي، في تغريدته التي نشرها عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر" إلى تقرير لصحيفة "واشنطن تايمز"، نشرته الخميس، تتحدث فيه عن عدد اللاجئين الذين دخلوا البلاد بعد قرار المحكمة الفيدرالية بإيقاف تنفيذ الحظر.

وذكرت الصحيفة، في التقرير أن ألف ومائة لاجئ دخلوا الولايات المتحدة، منذ 3 فبراير/شباط الجاري (تاريخ صدور قرار المحكمة)، 77% منهم من الدول السبعة، التي استهدفها قرار الحظر الذي أصدره ترمب في يناير، الأمر الذي وصفه الأخير بـ"خطير جداً".

وكرر ترمب سابقاً، قوله إن فتح المجال لمواطني الدول السبعة، يزيد من فرص دخول "إرهابيين" إلى بلاده، وفقاً لتعبيره.

وفي 27 يناير المنصرم، أصدر ترمب مرسوماً تنفيذياً يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 120 يوماً، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يومًا على مواطني سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن.

ومنذ توقيعه المرسوم، يواجه ترمب انتقادات محلية وغربية وعربية كبيرة، وسط اتهامات له بتبني "سياسات عنصرية"، لا سيما تجاه العرب والمسلمين.

والسبت الماضي، أصدر القاضي الاتحادي بمدينة سياتل التابعة للعاصمة واشنطن، جيمس روبرت، قرارًا بوقف العمل مؤقتاً بقرار الحظر المذكور.

وأمس الأول الخميس، رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية، إعادة فرض الحظر الذي أصدره ترمب، نهاية الشهر الماضي على القادمين من الدول السبعة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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