الداخلية المصرية تصفي عضوين من الإخوان شرق القاهرة

قامت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية المصرية بتصفية اثنين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن قواتها تمكنت من تحديد مكان اختباء من وصفته بالمحكوم عليه "الهارب" أحمد عبد العزيز خلف محمد مواليد 1993 و "يقيم بدائرة مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط"، والذي يتخذ من المنطقة الصحراوية الواقعة بنطاق مدينة بدر بمحافظة القاهرة "وكراً" لاختبائه تمهيدا لتنفيذ عمليات عدائية تجاه الأهداف الهامة والحيوية بالبلاد.

وأضاف البيان أنه فور استهداف مكان اختبائه وحال اقتراب القوات من الموقع بادر المذكور وأخر كان برفقته بإطلاق النيران على القوات في محاولة للهرب مما دفع القوات لتبادل إطلاق النار معهما وأدى ذلك إلى مصرعهما.

وادعت الداخلية المصرية العثور بحوزتهما على عدد (1 بندقية آلية وخزينة بها 18 طلقة من ذات العيار – 1بندقية FN وخزينة بها 13 طلقة من ذات العيار وكمية من الفوارغ الناتجة من التعامل مع القوات).

وأوضح البيان أن "الهارب" المذكور محكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 104/81/2016 جنايات عسكرية (زرع عبوة متفجرة بمحيط قسم شرطة ثان أسيوط) ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة القضيتين رقمي "438/2015 إداري عسكري الخاصة بتفجير عبوة أمام مجمع محاكم أسيوط و598/2016 حصر أمن دولة عليا الخاصة بانضمامه بتنظيم إرهابي يستهدف تنفيذ عمليات عدائية بالبلاد).

قوات الأمن المصرية قامت بتصفية محمود عنتبلي محمد

كما تبين أن الشخص الأخر هو "الهارب" محمود عنتبلي محمد أحمد وهو من مواليد 1986 أسيوط ويقيم "بدائرة مركز شرطة أبوتيج" ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة القضية رقم 598/2016 حصر أمن دولة عليا بتهمة الانضمام لتنظيم إرهابي يستهدف تنفيذ عمليات عدائية بالبلاد".

وتابع البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي مداخلة هاتفية لـ "الجزيرة مباشر" مع "علي خلف" عم القتيل "أحمد عبد العزيز خلف" أوضح أن ابن شقيقه طالب في السنة النهائية بكلية الطب في جامعة أسيوط، كما أنه يحفظ القرآن الكريم كاملا نافيا تلك الاتهامات عن ابن شقيقه.

جدير بالذكر أن والد القتيل "أحمد" هو النائب السابق بمجلس الشعب المصري خلال دورة المجلس ما بين عامي (2005 – 2010)، كما تم انتخابه مرة أخرى في برلمان الثورة عقب سقوط المخلوع مبارك وكان عضوا في لجنة الصحة بالمجلس.