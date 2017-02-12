الإمارات تقرر رفع قيود التأشيرة عن مواطني تونس

أعلنت السلطات التونسية السبت عن قرار دولة الإمارات العربية المتحدة رفع القيود عن التأشيرات للمواطنين التونسيين.

وأوضحت وزارة الخارجية التونسية أن السلطات المختصة بدولة الإمارات أبلغتها رسميا برفع القيود المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول إلى أراضيها بالنسبة لحاملي الجنسية التونسية.

وأضافت أن هذه المبادرة جاءت تتويجا لسلسة الاتصالات التي أجراها وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي مع عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين، وخصوصا مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، في مناسبات متعددة آخرها الزيارة التي توجه فيها إلى أبوظبي مطلع الشهر الجاري.

وكان شاب العلاقات الدبلوماسية بين البلدين برودا لم تُعرف أسبابه بشكل واضح من الجانبين.

ولكن تقارير ربطت هذا التغير في العلاقات بصعود الإسلاميين في تونس، ومشاركتهم بالائتلاف الحكومي في تونس.

وعلقت الإمارات منح التأشيرات للتونسيين منذ ما يقارب العامين، كما تعطلت أيضا عددا من المشاريع الإماراتية الكبرى في مجال العقارات بتونس.