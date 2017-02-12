البث الحي
سياسة

أردوغان: العملية التركية في سوريا ستستمر لحين تحرير الرقة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
12/2/2017

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد إن الهدف النهائي للعملية العسكرية التركية في سوريا هو طرد تنظيم الدولة وتحرير مدينة الرقة.

وأضاف أن الهدف التركي لن يتوقف عند مجرد السيطرة على مدينة الباب، بل سيمتد إلى طرد تنظيم الدولة من المنطقة بما في ذلك الرقة.

ويشن معارضون سوريون مدعومون من تركيا هجوما كبيرا على مدينة الباب التي تبعد 30 كيلومترا جنوبي الحدود التركية. والتقدم على هذه الجبهة قد يضعهم في مواجهة مباشرة مع قوات الحكومة السورية التي تقترب من المدينة من جهة الجنوب.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي قبل مغادرته في زيارة رسمية تشمل البحرين والسعودية وقطر "الهدف النهائي هو تطهير منطقة تبلغ مساحتها خمسة آلاف كيلومتر مربع".

وقال إن القوات التركية لا تنوي البقاء في سوريا فور تطهير المنطقة من تنظيم الدولة ووحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا قوة معادية.

وتعتقد تركيا أن هجمات نفذها تنظيم الدولة على أراضيها ومنها هجوم ليلة رأس السنة في ملهى ليلي في اسطنبول قتل فيه 39 شخصا قد دبرت في الباب والرقة لذلك تعتبر تطهير البلدتين بمثابة أولوية للأمن القومي.

وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم أردوغان الأسبوع الماضي إن تركيا قدمت خطة مفصلة لإخراج تنظيم الدولة الإسلامية من الرقة وأن مشاورات استراتيجية تجري الآن مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقالت تركيا مررا إنها ترغب في أن تكون جزءا من عملية تقودها الولايات المتحدة لاستعادة الرقة من التنظيم المتشدد لكنها لا تريد مشاركة وحدات حماية الشعب الكردية التي تدعمها واشنطن.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

تباهى بإغلاق المساجد.. انتقادات حادة لموقف وزير الداخلية الفرنسي تجاه انتهاكات الشرطة

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (رويترز)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

زعيم كوريا الشمالية تلقى لقاحا تجريبيا ضد كورونا.. كيف؟

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (رويترز أرشيفية)

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)
الأكثر قراءة

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

شاهد: انقطاع مفاجئ للكهرباء أثناء مباراة لحظة تنفيذ ركلة جزاء

ساد الظلام الدامس أرجاء الاستاد ولم يعرف ما إذا كانت ركلة الجزاء سددت أم لا (موافع التواصل)