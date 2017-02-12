أردوغان: العملية التركية في سوريا ستستمر لحين تحرير الرقة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد إن الهدف النهائي للعملية العسكرية التركية في سوريا هو طرد تنظيم الدولة وتحرير مدينة الرقة.

وأضاف أن الهدف التركي لن يتوقف عند مجرد السيطرة على مدينة الباب، بل سيمتد إلى طرد تنظيم الدولة من المنطقة بما في ذلك الرقة.

ويشن معارضون سوريون مدعومون من تركيا هجوما كبيرا على مدينة الباب التي تبعد 30 كيلومترا جنوبي الحدود التركية. والتقدم على هذه الجبهة قد يضعهم في مواجهة مباشرة مع قوات الحكومة السورية التي تقترب من المدينة من جهة الجنوب.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي قبل مغادرته في زيارة رسمية تشمل البحرين والسعودية وقطر "الهدف النهائي هو تطهير منطقة تبلغ مساحتها خمسة آلاف كيلومتر مربع".

وقال إن القوات التركية لا تنوي البقاء في سوريا فور تطهير المنطقة من تنظيم الدولة ووحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا قوة معادية.

وتعتقد تركيا أن هجمات نفذها تنظيم الدولة على أراضيها ومنها هجوم ليلة رأس السنة في ملهى ليلي في اسطنبول قتل فيه 39 شخصا قد دبرت في الباب والرقة لذلك تعتبر تطهير البلدتين بمثابة أولوية للأمن القومي.

وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم أردوغان الأسبوع الماضي إن تركيا قدمت خطة مفصلة لإخراج تنظيم الدولة الإسلامية من الرقة وأن مشاورات استراتيجية تجري الآن مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقالت تركيا مررا إنها ترغب في أن تكون جزءا من عملية تقودها الولايات المتحدة لاستعادة الرقة من التنظيم المتشدد لكنها لا تريد مشاركة وحدات حماية الشعب الكردية التي تدعمها واشنطن.