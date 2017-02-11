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سياسة|الصين

هونغ كونغ: الهجوم على قطار مترو بقنبلة مولوتوف لم يكن إرهابيا

الهجوم أسفر عن إصابة 18 شخصا
الهجوم أسفر عن إصابة 18 شخصا
11/2/2017

قالت هونغ كونغ إن الهجوم الذي شنه رجل بإلقاء زجاجة حارقة على قطار مترو في ساعة الذروة مما أسفر عن إصابة 18 شخصا لم يكن إرهابيا.

وأوضحت الشرطة، في بيان أنها اعتقلت رجلا (60 عاما) للاشتباه في أنه حاول إشعال النار عمدا في المترو وأظهرت التحقيقات الأولية أنه نفذ الهجوم لـ"أسباب شخصية"، مضيفة  أنها تبحث في صحته العقلية.

ووقع الحادث في محطة "تسيم شا تسوي" المزدحمة مساء الجمعة.

وقالت الشرطة لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" إن رجلا حاول إلقاء زجاجة حارقة على متن قطار مزدحم واشتعلت النيران في الرجل.

وأسفر الهجوم عن إصابة سبعة رجال و11 سيدة، تتراوح أعمارهم بين 15 و 60  عاما. 

وبحلول صباح اليوم السبت، ما زال شخصان في المستشفى حالتهما حرجة فيما يخضع ستة آخرون للعلاج من إصابات خطيرة ، وفقا للسلطات الصحية.

 

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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