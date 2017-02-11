كازاخستان: دعوة وفدي الحكومة السورية والمعارضة لاجتماعات أستانا

قالت وزارة الخارجية في كازاخستان (السبت) إنه تمت دعوة وفدي الحكومة السورية والمعارضة لحضور اجتماعات بشأن الأزمة السورية.

وأضافت الوزارة في بيان أنه تمت دعوة مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستافان دي ميستورا لحضور اجتماعات بشأن الأزمة السورية في مدينة أستانا عاصمة كازاخستان يومي 15 و16 فبراير شباط.

وأضافت الوزارة أنه سيتم خلال هذه الاجتماعات بحث تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا واتخاذ إجراءات لفرض الاستقرار في مناطق معينة وإقرار قواعد لمجموعة عمل مشتركة والاتفاق على تدابير أخرى لتثبيت وقف إطلاق النار.