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سياسة|مصر

فيديو: تعرّف على مستشار نتنياهو صاحب التسريب مع وزير الخارجية

11/2/2017

أذاعت قناة مكملين الفضائية تسريباً لمكالمة بين وزير الخارجية المصري ومستشار قانوني إسرائيلي بشأن جزيرتي تيران وصنافير.

وذكرت القناة أن المكالمة الهاتفية المسربة بين وزير الخارجية المصري سامح شكري مع إسحق مولخو أحد أبرز مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وسبق أن أفردت صحيفة "معاريف" تقريرا مفصلا عن "إسحاق مولخو" كاتم أسرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي يعزون إليه الفضل بتل أبيب في "دفء" العلاقات بين مصر وإسرائيل، ويسميه البعض مهندس العلاقات بين الدولتين.

عمل مولخو مستشارا لنتانياهو في أول رئاسة وزراء له، برفقة المستشار الثاني دوري گولد، وأصبح أول ممثل لحكومة نتنياهو الأولى في 27 يونيو/حزيران 1996، للتفاوض مع ياسر عرفات في غزة.

ويعد مولخو المبعوث الخاص لنتنياهو في جميع القضايا الهامة، التي يتجاهل فيها نتنياهو الوزارات والهيئات الحكومة والشركات.

فقاد مولخو المفاوضات مع السلطة الفلسطينية حول تطوير حقل مارين للغاز.

ويقود مفاوضات إسرائيل مع السلطة الفلسطينية بشأن متأخرات الفلسطينيين تجاه شركة كهرباء إسرائيل والبالغة بين 1.5 – 2 مليار دولار، ثم أرسله نتنياهو، في 13 ديسمبر/كانون الأول 2015، موفداً إلى مصر للتفاوض حول غرامة التحكيم الدولي الصادرة لحق شركة كهرباء إسرائيل ضد الحكومة المصرية بقيمة 1.78 مليار دولار، وكذلك لبحث فرص تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر.

وولد مولخو عام ١٩٤٥، والده رافائيل مولخو مؤسس أحد أهم البنوك في إسرائيل، درس القانون في الجامعة العبرية، في عام ٢٠٠٩، مع عودة نتنياهو رئيسا للوزراء في الحكومة الإسرائيلية تم تعيين مولخو لإدارة المحادثات غير المباشرة مع الفلسطينيين بوساطة المبعوث الأمريكي الخاص جورج ميتشل.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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