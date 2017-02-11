شاهد: نقل رئيسة وزراء بولندا للمستشفى جوا بعد اصطدام سيارتها في شجرة

أصيبت رئيسة وزراء بولندا بكدمات عندما اصطدمت سيارتها بشجرة في حادث بجنوب بولندا أمس (الجمعة).

ونُقلت "بياتا سيدلو" بطائرة مروحية إلى مستشفى في وارسو.

وقال رافال بوشنيك المتحدث باسم رئيسة الوزراء في تغريدة على تويتر "حالة رئيسة الوزراء جيدة وسوف تخضع لفحوصات روتينية إضافية في مستشفى بوارسو".

وفي بادئ الأمر نقلت سيدلو إلى مستشفى في مسقط رأسها بأوشفيتشيم حيث وقع الحادث.

وتولت سيدلو منصبها في أواخر عام 2015 كرئيسة لحكومة حزب القانون والعدالة اليميني.

وقال متحدث باسم الشرطة إن رئيسة الوزراء وسائقها وحارس أمن أصيبوا.

وأثار الحادث الأخير انتقادات للإجراءات الأمنية المتبعة لحراسة كبار المسؤولين.

وقال رومان بالكو القائد السابق للقوات الخاصة "هذا حادث خطير وأنا قلق للغاية من التهوين من شأنه".

وقالت جوليا بيترا زعيمة حزب المنصة المدنية المعارض "من المخيف أن نحيا في بلد شهد -في غضون 11 شهرا- تعرض الرئيس ورئيسة الوزراء ووزير الدفاع لحوادث سيارات".