شاهد: مزاح "غريب" من ترمب لرئيس وزراء اليابان

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تسجيلا مصورا للقائه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ويظهر فيه وهو يمازحه بصورة "غريب".

وصافح ترمب الجمعة ضيفه آبي وهما يجلسان في البيت الأبيض أمام عدسات الكاميرات من أجل التقاط صور تذكارية للزيارة، وبعد لحظات حاول الضيف الياباني نزعه يده إلا أن ترمب بدا مصرا على عدم تركها.

وحاول آبي مررا نزع يده وإنهاء المصافحة بصورة لطيفة إلا أنه كان واضحا إصرار ترمب على عدم ترك يد الضيف الياباني.

وبعد فترة ترك ترمب يد ضيفه لترتسم علامات الراحة بعد عناء على وجه رئيس الوزراء الياباني.