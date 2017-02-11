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سياسة

شاهد: سيناتور يطبع وجه ترمب على "ماسحة أحذية" ويقف عليها

11/2/2017

ردا على إغلاق ترمب الهاتف في وجه رئيس الوزراء الأسترالي قام سيناتور في البرلمان الأسترالي بطباعة وجه ترمب على ماسحة أحذية.

وطبع السيناتور في البرلمان الأسترالي "نايك زينوفون" صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على ماسحة أحذية قبل أن يقف عليها خارج مقر البرلمان في منطقة "كانبيرا"، مستعرضاً ماسحة الأحذية المطبوع عليها وجه "ترمب"، والتي تحمل عبارة: "أستراليا ليست ماسحة لحذائك".

وقال إن ماسحة الأحذية هذه ربما تكون أفضل هدية لكوري برناردي (سياسي أسترالي) باعتباره من أكبر أنصار ترمب.

وأضاف أن هذه الماسحة أعددتها فقط لتذكرة الرئيس ترمب بأن أستراليا ليست ماسحة أحذية للولايات المتحدة.

وأوضح زينوفون أنه عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية يُنظر إلى أستراليا على أنها أكبر حليف وأوفى صديق للولايات المتحدة، لكن المحادثة الهاتفية (بين ترمب وتورنبول) لم يكن لها داع مشيرا إلى أنه يتصور أن ماسحة الأحذية تقول كل شيء، لأن وجه ترمب "المتكبر" يعبر بإيجاز عن كل شيء، حسب وصفه.

ومؤخرا، ذكرت تقارير صحفية أن ترامب قطع مكالمة هاتفية بصورة حادة مع رئيس الوزراء الأسترالي "تورنبول"، منتقداً اتفاقاً أبرمته السلطات الأسترالية، أقوى حلفاء بلاده، مع إدارة سلفه، باراك أوباما بشأن استقبال الولايات المتحدة لحصة من اللاجئين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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