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سياسة

شاهد: ترمب يتشبث بيد رئيس الوزراء الياباني بطريقة محرجة

11/2/2017

أثارت المصافحة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني جدلا واسعا في وسائل الإعلام العالمية وكذلك شبكات التواصل الاجتماعي.

حيث استمرت المصافحة بين ترمب و  شينزو آبي لوقت طويل قبض خلاله ترمب على يدي رئيس الوزراء الياباني بشكل محرج.

وشد ترمب على يدي آبي الذي بدا عليه الإحراج وهو يتلفت حوله إلى أن ترك ترمب يده فتنفس الصعداء.

وتجدر الإشارة إلى أن شينزو آبي يزور الولايات المتحدة ، حيث يعد آبي الزعيم العالمي الوحيد الذي التقى ترمب قبل تنصيبه -في برج ترامب في نيويورك- والثاني الذي يزور ترمب منذ توليه المنصب بعد تيريزا ماي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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