شاهد: المكسيك تستخدم الهليكوبتر المسلح لقتل زعيم عصابة لتجارة المخدرات

لجأت مشاة البحرية في غرب المكسيك إلى استخدام الهليكوبتر المسلح لحسم مواجهة مع زعيم إحدى عصابات تجارة المخدرات والتي انتهت بمقتله.

وقال أحد مسؤولي القوات البحرية إنها لجأت لاستخدام الطائرة بعد أن واجهت القوات نيرانا كثيفة من أفراد العصابة الذين تحصنوا في أحد المنازل.

وقتل في العملية أيضا 11 من أفراد العصابة التي كان خوان فرانشيسكو سانشيز والمعروف بـ"إل إتش 2″ يتزعمها قبل مقتله.

وبعدها بفترة وجيزة وقع اشتباك آخر بعد أن شن أعضاء عصابة لتجارة المخدرات هجوما على وحدة من القوات الخاصة قرب أحد المطارات مما أسفر عن مقتل خمسة من أفراد العصابة وأحد أفراد قوات الشرطة.