البث الحي
سياسة|المكسيك

شاهد: المكسيك تستخدم الهليكوبتر المسلح لقتل زعيم عصابة لتجارة المخدرات

11/2/2017

لجأت مشاة البحرية في غرب المكسيك إلى استخدام الهليكوبتر المسلح لحسم مواجهة مع زعيم إحدى عصابات تجارة المخدرات والتي انتهت بمقتله.

وقال أحد مسؤولي القوات البحرية إنها لجأت لاستخدام الطائرة بعد أن واجهت القوات نيرانا كثيفة من أفراد العصابة الذين تحصنوا في أحد المنازل.

وقتل في العملية أيضا 11 من أفراد العصابة التي كان خوان فرانشيسكو سانشيز والمعروف بـ"إل إتش 2″  يتزعمها قبل مقتله.

وبعدها بفترة وجيزة وقع اشتباك آخر بعد أن شن أعضاء عصابة لتجارة المخدرات هجوما على وحدة من القوات الخاصة قرب أحد المطارات مما أسفر عن مقتل خمسة من أفراد العصابة وأحد أفراد قوات الشرطة.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

احتفاء إسرائيلي بأول حفل زفاف يهودي رسمي في الإمارات (فيديو)

إسرائيل تحتفي بأول حفل زفاف يهودي يقام في الإمارات (مواقع التواصل)

تباهى بإغلاق المساجد.. انتقادات حادة لموقف وزير الداخلية الفرنسي تجاه انتهاكات الشرطة

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (رويترز)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

زعيم كوريا الشمالية تلقى لقاحا تجريبيا ضد كورونا.. كيف؟

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (رويترز أرشيفية)
الأكثر قراءة

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)