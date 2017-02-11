تعرف على أبرز التعديلات الدستورية المقترحة في تركيا

يمكن للبرلمان أو الرئيس الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة ، ومع ذلك، إذا دعا البرلمان إلى إجرائها خلال الفترة الثانية للرئيس، عندئذ يتم السماح للرئيس بخوض الانتخابات للفوز بفترة رئاسية أخرى، وبدون ذلك تقتصر مدة الرئاسة على فترتين فقط.