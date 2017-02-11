اعتقال مئات المهاجرين في "حملة" بالولايات المتحدة

اعتقل مسؤولو الهجرة الاتحاديون بالولايات المتحدة مئات من المهاجرين غير الحاملين لوثائق في أربع ولايات على الأقل.

وبدأت عمليات الاعتقال الأسبوع الماضي فيما وصفه مسؤولون يوم الجمعة بأنها عمليات روتينية لتطبيق القانون.

وأثارت تقارير عن شن حملات على الهجرة الأسبوع الماضي قلقا بين المدافعين عن الهجرة وعائلات المهاجرين وجاءت في أعقاب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب بحظر اللاجئين والمهاجرين من سبع دول عريبة ومسلمة. وعُلق هذا الأمر في الوقت الحالي.

وقال علي نور الدين المدير التنفيذي للمنتدى الوطني للهجرة في بيان إن الخوف من المطاردة عبر منازل المهاجرين والأمريكيين المولودون في الولايات المتحدة والذين يحبون المهاجرين كأصدقاء واضح.

وقال ديفيد مارين مدير إجراءات تطبيق القانون في مكتب إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية بلوس أنجلوس إن عمليات تطبيق القانون جرت في أتلانتا ونيويورك وشيكاغو ولوس أنجليس والمناطق المحيطة بها.

وقال بريان كوكس المتحدث باسم مكتب أتلانتا الذي يغطي ثلاث ولايات إن 200 شخص اعتُقلوا.

ووصف مارين العملية التي استمرت خمسة أيام بأنها إجراء لفرض تطبيق القانون.

وقال في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين إن مثل هذه التحركات روتينية مشيرا إلى أن حملة جرت في الصيف الماضي في لوس أنجلوس خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.