أمريكا تعترض على اختيار فلسطيني مبعوثا أمميا إلى ليبيا

اعترضت الولايات المتحدة على اختيار الأمم المتحدة لرئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض مبعوثا للمنظمة الدولية إلى ليبيا.

وقالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية في بيان إن بلادها "تشعر بخيبة أمل لرؤية رسالة تشير إلى اختيار رئيس وزراء السلطة الفلسطينية السابق لرئاسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا".

وأضافت أن الأمم المتحدة كانت "لفترة طويلة جدا منحازة بشكل غير عادل لصالح السلطة الفلسطينية وذلك على حساب حلفائنا في إسرائيل".

وأشارت إلى أن بلادها "لا تعترف حاليا بدولة فلسطينية أو تؤيد الإشارة التي سيرسلها هذا الاختيار داخل الأمم المتحدة".

وسبق أن عمل فياض، الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، بصندوق النقد الدولي وتولى رئاسة وزراء السلطة الفلسطينية في الفترة من 2007 إلى 2013.

واختار الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش فياض لتولي منصب مبعوث ليبيا خلفا للدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر الذي عمل مبعوثا للأمم المتحدة منذ نوفمبر/ تشرين ثاني 2015.