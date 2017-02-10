موغيريني: أمريكا ستنفذ اتفاق إيران كاملا

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي إن الإدارة الأمريكية أكدت لها التزامها بالتنفيذ الكامل للاتفاق النووي مع إيران.

وأضافت فيدريكا موغريني الجمعة أنها تلقت تأكيدات خلال اجتماعات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن الولايات المتحدة ملتزمة بالتنفيذ الكامل للاتفاق النووي مع إيران.

وقالت موغيريني للصحفيين بعد يوم من محادثات أجرتها في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية: "تلقيت تأكيدات مما سمعته خلال الاجتماعات بشأن نية الالتزام بالتطبيق الكامل للاتفاق."

وتابعت أن الإدارة الجديدة أوضحت أنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن من ستعينه سفيرا جديدا لدى الاتحاد الأوربي ولا بشأن طريقة دفع محادثات التجارة الأمريكية-الأوربية المتوقفة.