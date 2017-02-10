مواجهة غير آمنة بين طائرتين صينية وأمريكية

)ذكرت صحيفة "ستارز آند سترايبس" التي يصدرها الجيش الأمريكي (الجمعة

أن طائرتين عسكريتين صينية وأمريكية حلقتا على مسافة 300 متر من بعضهما البعض، بالقرب من منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وقال متحدث باسم القيادة الأمريكية في المحيط الهادي للصحيفة إن طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية طراز (بي.3.سي) وطائرة تحذير مبكر صينية طراز (كيه.جيه200-) قامتا بمواجهة "غير آمنة" يوم الأربعاء الماضي.

وذكر بيان من قيادة المحيط الهادي أن "وزارة الدفاع والقيادة الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ دائما ما تشعران بالقلق من المواجهات غير الآمنة مع قوات الجيش الصيني، وسوف نعالج القضية عبر القنوات العسكرية والدبلوماسية المناسبة".

وأضافت الصحيفة أن الطائرة الأمريكية كانت تحلق فوق المجال الجوي الدولي بالقرب من منطقة "سكاربوروه" التي تسيطر عليها الصين وتطالب الفلبين بالسيادة عليها، عندما واجهت الطائرة الصينية.