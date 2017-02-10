مقتل 12 في انهيارات أرضية ببالي في إندونيسيا

قالت وكالة التعامل مع الكوارث في إندونيسيا الجمعة إن 12 شخصا لاقوا حتفهم في ثلاثة انهيارات أرضية في أنحاء منتجع جزيرة بالي

وقالت الوكالة إن الانهيارات الأرضية دمرت منازل في وقت متأخر أمس الخميس في ثلاث قرى في منطقة كنتاماني في بالي على منحدرات جبل باتور البركاني مما أدى إلى مقتل 12 شخصا بينهم صبي عمره عام.

وقالت الوكالة إن عدة أشخاص أصيبوا بجروح.

وقال مسؤول بالوكالة في بالي "تم إجلاء جميع الضحايا ونقل المصابين إلى المستشفى".

وأضاف أن مزيدا من الأمطار الغزيرة تسقط الجمعة وأن على الناس في المنطقة أن يكونوا حذرين من أن المنحدرات الشديدة على وجه التحديد تكون ضعيفة أمام الانهيارات الأرضية.

وقالت الوكالة الوطنية للطقس إن الأمطار الغزيرة ستتواصل في بالي يومي السبت والأحد.