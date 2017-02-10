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سياسة|إندونيسيا

مقتل 12 في انهيارات أرضية ببالي في إندونيسيا

انهيارات أرضية في إندونيسيا
انهيارات أرضية في إندونيسيا
10/2/2017

قالت وكالة التعامل مع الكوارث في إندونيسيا الجمعة إن 12 شخصا لاقوا حتفهم في ثلاثة انهيارات أرضية في أنحاء منتجع جزيرة بالي

وقالت الوكالة إن الانهيارات الأرضية دمرت منازل في وقت متأخر أمس الخميس في ثلاث قرى في منطقة كنتاماني في بالي على منحدرات جبل باتور البركاني مما أدى إلى مقتل 12 شخصا بينهم صبي عمره عام.

وقالت الوكالة إن عدة أشخاص أصيبوا بجروح.

وقال مسؤول بالوكالة في بالي "تم إجلاء جميع الضحايا ونقل المصابين إلى المستشفى".

وأضاف أن مزيدا من الأمطار الغزيرة تسقط الجمعة وأن على الناس في المنطقة أن يكونوا حذرين من أن المنحدرات الشديدة على وجه التحديد تكون ضعيفة أمام الانهيارات الأرضية.

وقالت الوكالة الوطنية للطقس إن الأمطار الغزيرة ستتواصل في بالي يومي السبت والأحد.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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