مسيرة لمئات الآلاف من الإيرانيين تندد بترمب

قال التلفزيون الإيراني الرسمي إن مئات الآلاف من الإيرانيين نظموا مسيرة الجمعة لإعلان التأييد للمؤسسة الدينية

ولرفض تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لبلادهم.

وفي ذكرى الثورة الإسلامية التي اندلعت في 1979 وأطاحت بحكم الشاه محمد رضا بهلوي المدعوم من الولايات المتحدة توجه المحتجون وبينهم مئات من أفراد الجيش والشرطة إلى ميدان أزادي (الحرية) في طهران. وحملوا لافتات كتب عليها "الموت لأمريكا" ودمى لترمب بينما عزفت الشرطة العسكرية الأغاني الثورية الإيرانية.

وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لأشخاص وهم يدوسون بالأقدام صورة لترمب في شارع بطهران.

وقال شاب إيراني للتلفزيون الرسمي "لا يمكن لأمريكا أو ترمب أن يفعلا أي شيء. نحن مستعدون للتضحية بأنفسنا من أجل زعيمنا خامنئي."

وكان الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قد دعا الإيرانيين يوم الثلاثاء للمشاركة في الاحتجاجات لتأكيد أن إيران لا تخشى "التهديدات" الأمريكية.

ووجه ترمب الأسبوع الماضي "تحذيرا" لإيران ردا على اختبار صاروخي أجرته يوم 29 يناير كانون الثاني وفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات. وقالت طهران إنها لن توقف برنامجها الصاروخي.