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سياسة

قاض في بيرو يأمر بسجن الرئيس السابق توليدو 18 شهرا

رئيس بيرو السابق اليخاندرو توليدو
رئيس بيرو السابق اليخاندرو توليدو
10/2/2017

أمر قاض في بيرو أمس الخميس بسجن الرئيس السابق اليخاندرو توليدو لمدة 18 شهرا

ويعد ممثلو الادعاء اتهامات جنائية ضده بتهمة الحصول على رشى قيمتها 20 مليون يور من شركة أوديبريشت البرازيلية للأشغال العامة.

وينفي توليدو الحصول على أي مبالغ رشى تتعلق بتعاقد فازت به أوديبريشت لإقامة طريق سريع وذلك خلال رئاسته التي استمرت من 2001 إلى 2006.

وكان توليدو في فرنسا الأسبوع الماضي.

وقال محاميه إن توليدو لن يهرب لكنه رفض الكشف عن البلد المتواجد فيه.

وقال القاضي ريتشارد كونسيبشن إنه يجب إصدار مذكرة اعتقال بحق توليدو في بيرو وخارجها.

وأضاف أن الأدلة التي كشفت حتى الآن في تحقيق فساد ومنها شهادة من الرئيس التنفيذي لشركة أوديبريشت وسجلات مصرفية توجب وضع توليدو في "سجن احتياطي" في حين تجهز ضده اتهامات باستغلال النفوذ وغسل أموال.

وقال كبير ممثلي الادعاء هاميلتون كاسترو إنه إذا ثبتت إدانة توليدو في التهم المنسوبه إليه فقد يحكم عليه بالسجن لما يصل إلى 15 عاما.

وقال هيربيرتو بينيتز محامي توليدو إن الأدلة ليست كافية لسجن توليدو بدون محاكمة ووصف التحرك بأنه سمة للأنظمة الاستبدادية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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