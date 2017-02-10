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سياسة|مصر

شاهد: تسريب منسوب لوزير خارجية مصر ومستشار إسرائيلي بشأن تيران وصنافير

10/2/2017

أذاعت قناة مكملين الفضائية تسريباً قالت إنه لمكالمة بين وزير الخارجية المصري ومستشار قانوني إسرائيلي بشأن جزيرتي تيران وصنافير.

وذكرت القناة أن المكالمة الهاتفية المسربة بين وزير الخارجية المصري سامح شكري مع اسحاق مولخو مستشار قانوني إسرائيلي تظهر طبيعة التنسيق المصري الإسرائيلي بشأن جزيرتي تيران وصنافير.

ووفق التسريب، يقول شكري إن مصر وافقت على مقترح المحامي الإسرائيلي بأن القاهرة لن توافق على أي تعديل على الاتفاقية دون الموافقة المسبقة لحكومة إسرائيل.

كما يقول شكري إن النظام في مصر سيواصل كافة الإجراءات لتنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بغض النظر عن قرار القضاء المصري بهذا الشأن.

وننوه أن الترجمة والنص المصاحب للمقطع الصوتي هما من المصدر قناة مكملين.

واسحق مولخو مستشار قانوني مقرب من نتنياهو، وسبق أن أفردت صحيفة "معاريف" تقريرا مفصلا عن "إسحاق مولخو" كاتم أسرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي يعزون إليه الفضل بتل أبيب في "دفء" العلاقات بين مصر وإسرائيل، ويسميه البعض مهندس العلاقات بين الدولتين.

وولد مولخو عام ١٩٤٥، والده رافائيل مولخو مؤسس أحد أهم البنوك في إسرائيل، درس القانون في الجامعة العبرية، في عام ٢٠٠٩، مع عودة نتنياهو رئيسا للوزراء في الحكومة الإسرائيلية تم تعيين مولخو لإدارة المحادثات غير المباشرة مع الفلسطينيين بوساطة المبعوث الأمريكي الخاص جورج ميتشل.

وفى أغسطس عام ٢٠١٠ تم تعيينه رئيسا لفريق التفاوض الذى كانت مهامه هي إدارة المحادثات الإسرائيلية المباشرة مع الطاقم الفلسطيني برئاسة صائب عريقات.

ويعد أهم الملفات التي يتفاوض حولها مولخو في القاهرة ملف قضية الغاز، حيث يصل في بعض الأوقات إلى القاهرة بمفرده دون أن يرافقه ممثلون عن وزارة الطاقة أو شركة الكهرباء الإسرائيلية.

المصدر : الجزيرة مباشر + قناة مكملين
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