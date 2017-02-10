رفض طعن ترمب وتأييد تعليق قراره بشأن قيود السفر

أصدرت محكمة استئناف أمريكية قرارا بتأييد حكم تعليق قيود السفر التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وراجعت محكمة استئناف الدائرة التاسعة الأمريكية القرار الذي أصدره قاض اتحادي في سياتل الأسبوع الماضي بوقف العمل مؤقتا بالحظر الذي فرضه ترمب على أشخاص من دول ذات أغلبية مسلمة.

وكان ترمب قد قدم طعنا للمحكمة ضد قرار اتخذته المحكمة الفدرالية.

ويحظر المرسوم الذي وقعه ترمب في 27 كانون الثاني/يناير وعلقه الجمعة الماضي قاض في سياتل، سفر مواطني سبع دول إسلامية هي إيران والعراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان والصومال إلى الولايات المتحدة، وذلك لمدة ثلاثة اشهر، بينما يمنع دخول اللاجئين من أي دولة لمدة أربعة اشهر في حين يمنع دخول اللاجئين السوريين لأجل غير مسمى.

وقدم ترمب طعنا في قرار قاضي سياتل ووصفه بأنه "شبه قاض" واعتبر حكمه بأنه "فضيحة".

ووصف القاضي نيل غورستش الذي اختاره ترمب بنفسه ليصبح عضوا في المحكمة الأمريكية العليا، التعليقات الأخيرة للرئيس ترمب التي هاجم فيها قاضي سياتل بـ "المحبطة".