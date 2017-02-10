استقالة وزير العدل في رومانيا بعد مظاهرات واسعة

أعلن وزير العدل الروماني فلورين يورداش الخميس استقالته بعد تظاهرات احتجاج حاشدة غير مسبوقة

منذ سقوط الحكم الشيوعي، ضد مرسوم حكومي يخفف العقوبات على جرائم الفساد.

وقال الوزير الروماني "قررت تقديم استقالتي". ويورداش من معدي المرسوم الذي أقرته الحكومة في 31 كانون الثاني/يناير ثم سحبته الأحد أمام ضخامة التظاهرات.

ونزل نصف مليون روماني إلى الشوارع في المدن الكبرى في رومانيا الأحد للاحتجاج على المرسوم الذي قال منتقدوه إنه يحمي الفاسدين من الملاحقات. ورغم إلغاء المرسوم الأحد، استمرت التظاهرات. وأكد بعض المحتجين عزمهم على المضي في التظاهر حتى استقالة الحكومة.

وانتقد الاتحاد الأوروبي المرسوم أيضا.

ويورداش (56 عاما) عضو في الحزب الاشتراكي الديموقراطي، فاز في الانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وأصبح وزيرا للعدل بعدما كان مهندسا في شركة للمفروشات ثم أصبح رئيس بلدية ونائبا.