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سياسة|تركيا

أردوغان يقر مشروع قانون التعديلات الدستورية ويمهد الطريق لاستفتاء

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
10/2/2017

قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الجمعة) إن الرئيس أقر مشروع قانون التعديلات الدستورية ليمهد الطريق لنظام رئاسي تنفيذي

وقال نائب رئيس الوزراء نعمان قورتولموش للصحفيين "بعد موافقة الرئيس تتجه الأنظار حاليا إلى اللجنة العليا للانتخابات. قد تعلن اللجنة أن 16 أبريل هو الموعد المناسب للاستفتاء".

ويقول أردوغان إن الإصلاحات ستحقق الاستقرار في وقت مضطرب وستمنع العودة إلى الائتلافات الحكومية الهشة.

وقال بيان مقتضب على موقع الرئاسة إن مشروع القانون أحيل إلى مكتب رئيس الوزراء لينشر ويطرح في استفتاء.

ووافق البرلمان على مشروع القانون الشهر الماضي بعد أن حصل على موافقة 330 عضوا على الأقل من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 550.

وإذا أقر التشريع في الاستفتاء فقد يمهد هذا الطريق أمام أردوغان ليبقي في منصبه حتى 2029.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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