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سياسة

وزير خارجية الإمارات: قرار ترمب ليس موجها ضد الإسلام

1/2/2017

اعتبر وزير خارجية الامارات أن قرار الرئيس الأمريكي بحظر سفر مواطني سبع دول إسلامية "سيادي" وغير موجه ضد الإسلام.

وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال مؤتمر صحفي في أبو ظبي إنه "لا شك أن الدول لها الحق في أن تتخذ قراراتها السيادية، والولايات المتحدة اتخذت قرارا من ضمن هذه القرارات السيادية".

وأضاف أن هناك محاولات لإعطاء انطباع أن هذا القرار موجه ضد ديانة معينة"، معتبرا أن "هذا الكلام غير صحيح."

وجاءت تصريحات الوزير الإماراتي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في ختام أعمال منتدى التعاون العربي الروسي في أبوظبي.

وقال الشيخ عبد الله إن "الغالبية العظمى من المسلمين في الدول المسلمة لم يشملها الحل (القرار)"، مشيرا إلى أن "هذا الحل مؤقت وستتم مراجعته (…) ومن المهم أن نضع في الاعتبار هذه النقاط".

ورأى أن بعض الدول التي شملها القرار "تواجه تحديات هيكلية"، معتبرا أن على هذه الدول "أن تحاول أن تعالج هذه الأوضاع وهذه الظروف".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أصدر مرسوما الجمعة الماضي يمنع بمقتضاه دخول رعايا سبع دول إسلامية هي العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة تسعين يوما على الأقل إلى الولايات المتحدة.

وحظر دخول جميع اللاجئين أيا كانت أصولهم إلى الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر، ولمدة غير محددة للاجئين السوريين.

وبرر الرئيس الأميركي مرسومه بالقول إن الهدف منه "منع دخول الإرهابيين" إلى الولايات المتحدة.

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