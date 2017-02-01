مجلس التعاون: الهجوم على الفرقاطة السعودية تطور خطير

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن قلق دول مجلس البالغ من الهجوم الانتحاري الذي استهدف الفرقاطة السعودية

وتعرضت الفرقاطة السعودية لهجوم الاثنين الماضي من قبل ثلاثة زوارق حوثية غرب ميناء الحديدة في اليمن، ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد طاقم السفينة وإصابة ثلاثة آخرين.

وقال الأمين العام للمجلس عبداللطيف بن راشد الزياني إن الهجوم على السفينة يمثل تطورا خطيرا يعرض الملاحة الدولية في البحر الأحمر للخطر، ويهدد على وجه الخصوص مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر.

وأكد الزياني تضامن دول مجلس التعاون مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمنع تهريب الأسلحة الى اليمن.

يشار إلى أن الفرقاطة تعمل كجزءٍ من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 لمنع تهريب الأسلحة إلى اليمن.