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سياسة

مجلس التعاون: الهجوم على الفرقاطة السعودية تطور خطير

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني
1/2/2017

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن قلق دول مجلس البالغ من الهجوم الانتحاري الذي استهدف الفرقاطة السعودية

وتعرضت الفرقاطة السعودية لهجوم الاثنين الماضي من قبل ثلاثة زوارق حوثية غرب ميناء الحديدة في اليمن، ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد طاقم السفينة وإصابة ثلاثة آخرين.

 وقال الأمين العام للمجلس عبداللطيف بن راشد الزياني إن الهجوم على السفينة يمثل تطورا خطيرا يعرض الملاحة الدولية في البحر الأحمر للخطر، ويهدد على وجه الخصوص مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر.

وأكد الزياني تضامن دول مجلس التعاون مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمنع تهريب الأسلحة الى اليمن.

يشار إلى أن الفرقاطة تعمل كجزءٍ من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 لمنع تهريب الأسلحة إلى اليمن.

المصدر : الجزيرة مباشر
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