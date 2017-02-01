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سياسة

كندا تكذّب فوكس نيوز بشأن هوية مهاجم مسجد كيبك

1/2/2017

حذفت شبكة فوكس نيوز الأمريكية تغريدة لها على تويتر كانت قد زعمت فيها أن مهاجم مسجد كيبيك من أصل مغربي.

وجاء تحرك الشبكة بعد مطالبة كبيرة المتحدثين باسم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قناة فوكس نيوز بسحب أو تحديث التغريدة التي ذكرت أن المسلح الذي قتل ستة أشخاص في مسجد في كيبيك يدعى محمد خضير وهو من أصل مغربي، لأن المشتبه به في الواقع فرنسي كندي.

وقالت المتحدثة كيت بيرتشيس يوم الثلاثاء إن التغريدة التي نشرت يوم الاثنين أهانت الضحايا "بنشرها معلومات مضللة وبلعبها على سياسات الهوية وإطالتها أمد الخوف والانقسام بين مجتمعاتنا".

وكانت العديد من وسائل الإعلام قد تناقلت التغريدة عن فوكس نيوز وألقت اللوم على المسلمين في الهجوم على المسجد، لكن السلطات الكندية أعلنت أن المتهم الوحيد في الهجوم يدعى ألكساندر بيسونيت، وأن محمد خضير هو شاهد عيان وليس متهما.

المصدر : الجزيرة مباشر
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