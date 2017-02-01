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سياسة

شاهد: مراسل التلفزيون السوري يفبرك فيديو مع مقاتلين بحزب الله

1/2/2017

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر مراسل التلفزيون السوري الرسمي.

خلال إحدى تغطياته الميدانية يطلب من مقاتلي حزب الله اللبناني التمثيل والادعاء بأنهم مقاتلون من قوات النظام.

وبحسب الفيديو، يعيد المراسل المشهد أكثر من مرة ويطلب من أحد مقاتلي حزب الله اللبناني الحديث باللهجة السورية، وليس اللهجة اللبنانية لإخفاء هويته.

والتقط المراسل الفيديو أثناء ما قال إنه استهداف لمبنى مكون من طابقين في إحدى المناطق السورية، التي يرجح أنها في حلب، حيث تمثل أحد مراكز الثقل لوجود حزب الله اللبناني والمليشيات الإيرانية التي تقاتل إلى جانب قوات النظام السوري.

المصدر : الجزيرة مباشر
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