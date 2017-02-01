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سياسة|مصر

شاهد: تسريب جديد بين السيسي ووزير خارجيته

1/2/2017

بثت قناة مكملين الفضائية تسريبا جديدا لمكالمة هاتفية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير خارجيته سامح شكري.

ويكشف وزير الخارجية المصري في التسجيل عن اتصال جمع بينه وبين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، عاتب فيه الأخير على عزل مصر من أول اجتماع في مدينة لوزان السويسرية حول الأزمة السورية، وأن الأخير برر ذلك بأن الاجتماع اقتصر على الأطراف التي لها تواجد عسكري على الأرض.

كما كشف سامح شكري في التسجيل عن مدى الإلحاح الإيراني لحضور وفد مصري مؤتمر لوزان، كما يكشف التسجيل أن السيسي هو من وجه بأن تطلب واشنطن نيابة عن طهران مشاركة وفد مصري في المؤتمر، وأن مشاركة مصر في هذا المؤتمر ربما تعمق الخلاف مع المملكة العربية السعودية. وقال شكري للسيسي إنه يعتقد أن إيران ربما تحاول توظيف تلك الدعوة من أجل تعقيد الموقف بين القاهرة والرياض.

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