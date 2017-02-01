رئيسة وزراء بريطانيا لم تعلم مسبقا بقرار ترمب بشأن الهجرة

قالت رئيسة الوزراء البريطانية الأربعاء إنها لم يتم إبلاغها مسبقا بسعي الرئيس الأمريكي التوقيع على أمر تنفيذي بتعليق دخول اللاجئين.

وكان دونالد ترمب أصدر أمرا تنفيذيا الجمعة بحظر دخول اللاجئين الولايات المتحدة وتعليق السفر من سبع دول مسلمة، ما أثار احتجاجات في الولايات المتحدة وخارجها.

وردا على سؤال من زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين قالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في البرلمان "إذا كان يسألني ما إذا كان عندي خبر مسبق بحظر اللاجئين فالإجابة ’لا’."

وأضافت "إذا كانت يسألني ما إذا كان عندي خبر مسبق بأن الأمر التنفيذي قد يؤثر على رعايا بريطانيين فالإجابة ’لا’. إذا كان يسألني ما إذا كان عندي خبر مسبق بالقيود على السفر فالإجابة هي ’كلنا كنا نعلم’ لأن الرئيس ترمب قال إنه سيفعل ذلك خلال حملته الانتخابية."