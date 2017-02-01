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سياسة

بنغلاديش تعتزم نقل الروهينغا إلى جزيرة مهددة بالغرق

روهينغا على حدود بنغلاديش
روهينغا على حدود بنغلاديش
1/2/2017

تعتزم بنغلاديش نقل الروهينغيا المسلمين الفارين من ميانمار إلى جزيرة مهددة بالغرق.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في بنغلاديش، شهريار علم، إن بلاده عازمة على نقل الروهينغيا المسلمين الفارين من العنف في ميانمار إلى جزيرة في خليج البنغال يقول منتقدون إن الحياة فيها غير ممكنة.

وأضاف الوزير أن نقل الروهينغيا مؤقت، وأن ميانمار ستعيدهم إليها في نهاية المطاف.

وفر إلى بنغلاديش نحو 69 ألف شخص من الجزء الشمالي من ولاية راخين التي تسكنها أغلبية مسلمة في ميانمار منذ عملية أمنية شنتها السلطات ردا على هجمات أوقعت تسعة قتلى بين قوات الشرطة التي تؤمن مواقع حدودية في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول، وقُتل عشرات الأشخاص في العملية.

وفي الشهر الماضي أحيت بنغلاديش خطة كشف عنها النقاب في 2015 وقوبلت بانتقادات كثيرة لنقل آلاف المهاجرين الروهينغيا القدامى والجدد إلى جزيرة ثينجار تشار المعرضة لخطر الفيضان في حالة حدوث المد.

وأثار ذلك دهشة منظمات الإغاثة التي لم تستشر والتي تقول إن العملية غير ممكنة.

وقال "علم" إن اللاجئين سينقلون إلى الجزيرة تباعا بعد تأهيلها لإقامتهم "بالملاجئ ومنشآت أخرى." وأضاف أنه لا يوجد مع ذلك جدول زمني محدد لبدء العملية. 

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