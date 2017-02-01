الرئيس الإيراني يصف ترمب بالمبتدئ في عالم السياسة

وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره الأمريكي دونالد ترمب اليوم الأربعاء بأنه مبتدئ في عالم السياسة.

وانتقد روحاني بشدة حظر السفر المؤقت الذي أعلنته واشنطن على الإيرانيين ومواطني 6 دول أخرى عربية وإسلامية.

وقال روحاني، في كلمة أذاعها التلفزيون الإيراني على الهواء مباشرة "اليوم ليس يوم تفريق بين الناس".

وأضاف أن ترمب "جديد على السياسة، جاء من عالم مختلف، إنها أجواء جديدة تماما بالنسبة له، سيحتاج لوقت طويل وسيكلف الولايات المتحدة الكثير إلى أن يتعلم ما يحدث في العالم".

وكان ترمب وقع أمرا تنفيذيا يوم الجمعة يعلق دخول حاملي جوازات السفر من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما على الأقل، كما علق دخول كل اللاجئين لمدة أربعة أشهر والسوريين لأجل غير مسمى.

وكانت إيران قالت إنها ستتخذ إجراءات قانونية وسياسية وإجراءات بالمثل ردا على الأمر التنفيذي الذي وقعه ترمب.