واشنطن تدين ممارسات الحوثيين في اليمن

أدانت الولايات المتحدة، الجمعة، "القمع الوحشي" الذي يمارسه الحوثيون في اليمن ضد معارضيهم السياسيين بالعاصمة صنعاء، بما في ذلك قتل علي عبد الله صالح، الرئيس اليمني السابق

وقال بيان لـ "البيت الأبيض" إن واشنطن "تستنكر الهجمات الصاروخية المتهورة من جانب الحوثيين ضد السعودية والإمارات، وتحمل الحرس الثوري الإيراني وشركائه (لم يحدد هويتهم) مسؤولية تسليح وتوجيه وتمكين العمليات العنيفة للحوثيين".

وأضاف أنّ ممارسات إيران "تسرع من دورة العنف والمعاناة الإنسانية في اليمن، كما تعرقل أيضا عمليات تدفق المساعدات الإنسانية، إضافة إلى إعاقة جهود التوصل إلى حل سياسي".

وحثت واشنطن، في بيانها، التحالف العربي بقيادة السعودية، على تسهيل التدفق الحر للمساعدات الإنسانية والسلع التجارية الهامة، بما في ذلك الوقود، من خلال جميع الموانئ اليمنية، واستئناف الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء.

كما طالبت ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران، بـ"توزيع الغذاء والدواء والوقود في المناطق الخاضعة لسيطرتهم عوضا عن استخدامها لإدامة الحملات العسكرية ضد الشعب اليمني".

ويشهد اليمن حربًا منذ نحو عامين ونصف بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي، وخلّفت الحرب أوضاعاً إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات.