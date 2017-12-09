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سياسة

مقتل 15 جنديا من قوات الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية

قوات حفظ السلام بالكونغو الديمقراطية فقدت 93 من عناصرها منذ تشكيلها في 2010
قوات حفظ السلام بالكونغو الديمقراطية فقدت 93 من عناصرها منذ تشكيلها في 2010
9/12/2017

قتل أشخاص يُشتبه بأنهم متمردون أوغنديون ما لا يقل عن 15 جنديا تنزانيا من قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام كما أصابوا 53 آخرين في هجوم على قاعدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ووصف أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الهجوم بأنه أسوأ هجوم تعرضت له المنظمة في التاريخ الحديث.

وقال الرئيس التنزاني جون ماجوفولى إنه"مصدوم وحزين" بسبب هذا الحادث الذي جاء وسط تصاعد العنف ضد المدنيين والجيش وقوات الأمم المتحدة في المناطق الحدودية بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال غوتيريش إن الهجوم يمثل جريمة حرب ودعا السلطات الكونغولية إلى إجراء تحقيق ِوإلى "مثول مرتكبي الحادث بسرعة أمام العدالة."

وأردف قائلا للصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك "أود أن أعبر عن غضبي وحزني الشديد على الهجوم الذي وقع الليلة الماضية.

"يجب ألا يكون هناك إفلات من العقاب على مثل هذه الهجمات هنا أو في أي مكان في العالم".

وأدان مجلس الأمن الدولي الهجوم اليوم الجمعة ووقف دقيقة حدادا على الضحايا.

وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية على تويتر إن الولايات المتحدة "روعت بسبب الهجوم المروع ".

وقال إيان سنكلير مدير مركز الأمم المتحدة للعمليات والأزمات إن قوات الأمم المتحدة مازالت تبحث عن ثلاثة من جنود حفظ السلام الذين فُقدوا خلال الاشتباك الذي استمر أكثر من ثلاث ساعات والذي اندلع مساء الخميس.

وقال مسؤولون بالأمم المتحدة إنهم يشتبهون بأن مسلحين من جماعة تُسمى القوات الديمقراطية المتحالفة هم الذين شنوا الهجوم على القاعدة الواقعة في بلدة سموليكي في إقليم شمال كيفو.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في الكونغو المعروفة باسم (مونوسكو) إنها تنسق مع الجيش الكونغولي للقيام برد مشترك بالإضافة لعمليات إجلاء المصابين من القاعدة.

وقالت مونوسكو في بيان إن خمسة جنود كونغوليين قُتلوا أيضا في الهجوم.

ولكن الجيش الكونغولي قال إن جنديا واحدا فقط مفقود في حين أصيب آخر مضيفا أن 72 مسلحا قُتلوا.

وتسيطر جماعات مسلحة متناحرة على مناطق واسعة من شرق الكونغو الغني بالثروة المعدنية رغم انتهاء حرب كبيرة شهدتها البلاد قبل أكثر من 15 عاما شهدت مقتل ملايين الأشخاص أغلبهم من الجوع والفقر.

المصدر : رويترز
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