مستشارة بارزة لترمب تغادر منصبها مطلع العام

أعلن البيت الأبيض الجمعة أن مستشارة الرئيس دونالد ترمب للأمن القومي "دينا باول" ستغادر منصبها مطلع العام المقبل.

والمستشارة البارزة حول سياسة الشرق الأوسط مولودة في مصر وتتكلم العربية بطلاقة، وكانت تشارك في جهود جاريد كوشنر صهر ترمب لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وتأتي الأنباء عن مغادرتها بعد يومين فقط على إعلان ترمب رسميا الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في خطوة أشعلت غضبا واحتجاجات في المنطقة، وخشية من تصاعد أعمال العنف.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن باول كانت تعتزم البقاء سنة واحدة في منصبها، مشيرة إلى أن مغادرتها غير مرتبطة بالقرار المتعلق بالقدس.

ومن جهته قال كوشنر إن باول ستواصل لعب دورا محوريا في محادثات السلام، من دون مزيد من التفاصيل.

وقد تكون باول واحدة من بين مسؤولين عدة بإدارة ترامب سيتركون مناصبهم مع حلول السنة الأولى لشغل ترامب منصبه، وتركزت التكهنات على وزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي يقول مسؤولون إن مايك بومبيو مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية قد يحل محله كما أن غاري كوهين مستشار ترمب الاقتصادي الكبير قد يترك منصبه أيضا.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إنه من المرجح أن تحل محل باول، نادية شادلو المساعدة بمجلس الأمن القومي والتي كانت تعمل مع باول لوضع استراتيجية جديدة للأمن القومي الأمريكي من المتوقع إعلانها خلال الأسبوعين المقبلين.

وكانت باول من المقربين لترمب وأحد المساعدين الرئيسيين لمستشار الأمن القومي إتش. آر. مكماستر.

وشاركت باول في الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط مع جاريد كوشنر مستشار ترمب الكبير وصهره.