مسؤول فلسطيني: عباس لن يلتقي نائب الرئيس الأمريكي

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مجدي الخالدي مستشار الرئيس الفلسطيني إن محمود عباس لن يلتقي مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي عند زيارته للمنطقة في النصف الثاني من ديسمبر/ كانون الأول.

وقال الخالدي "لن يكون هناك اجتماع مع نائب الرئيس الأمريكي في فلسطين. الولايات المتحدة الأمريكية تخطت الخطوط الحمر بقرارها المتعلق بالقدس".

وأعلن مسؤولون في منظمة التحرير الفلسطينية سابقا أن بنس ليس مرحبا به في الأراضي الفلسطينية.

وقال أمين سر المنظمة صائب عريقات إنه "لا حديث مع الطرف الأمريكي حول عملية السلام في حال عدم تراجع الإدارة الأمريكية عن قرارات الرئيس ترمب حول القدس".

وقال عريقات إن "جلوس أي فلسطيني مع أي طرف أمريكي حول عملية السلام سيكون بمثابة اعتراف بقرار ترمب"، مشيرا إلى أن اللجنة التنفيذية للمنظمة ستجتمع للبحث في الخطوات الفلسطينية المقبلة ردا على القرار الأمريكي.

وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة "نائب الرئيس الأمريكي غير مرحب به، ولن يكون هناك لقاء معه بعد قرار ترمب".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن جولة نائبه بنس لدى إعلانه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.