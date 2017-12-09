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مسؤول فلسطيني: عباس لن يلتقي نائب الرئيس الأمريكي

الرئيس الأمريكي أثناء توقيعه اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل وخلفه نائبه مايك بنس
الرئيس الأمريكي أثناء توقيعه اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل وخلفه نائبه مايك بنس
9/12/2017

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مجدي الخالدي مستشار الرئيس الفلسطيني إن محمود عباس لن يلتقي مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي عند زيارته للمنطقة في النصف الثاني من ديسمبر/ كانون الأول.

وقال الخالدي "لن يكون هناك اجتماع مع نائب الرئيس الأمريكي في فلسطين. الولايات المتحدة الأمريكية تخطت الخطوط الحمر بقرارها المتعلق بالقدس".

وأعلن مسؤولون في منظمة التحرير الفلسطينية سابقا أن بنس ليس مرحبا به في الأراضي الفلسطينية.

وقال أمين سر المنظمة صائب عريقات إنه "لا حديث مع الطرف الأمريكي حول عملية السلام في حال عدم تراجع الإدارة الأمريكية عن قرارات الرئيس ترمب حول القدس".

وقال عريقات إن "جلوس أي فلسطيني مع أي طرف أمريكي حول عملية السلام سيكون بمثابة اعتراف بقرار ترمب"، مشيرا إلى أن اللجنة التنفيذية للمنظمة ستجتمع للبحث في الخطوات الفلسطينية المقبلة ردا على القرار الأمريكي.

وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة "نائب الرئيس الأمريكي غير مرحب به، ولن يكون هناك لقاء معه بعد قرار ترمب".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن جولة نائبه بنس لدى إعلانه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

المصدر : مواقع فرنسية
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