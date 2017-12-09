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سياسة

مجلس كنائس جنوب إفريقيا يدين قرار ترمب بشأن القدس

ترمب أعلن اعتراف بلاده رسميًا بالقدس عاصمة لإسرائيل
ترمب أعلن اعتراف بلاده رسميًا بالقدس عاصمة لإسرائيل
9/12/2017

أدان مجلس كنائس جنوب إفريقيا قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ووصف بيان للمجلس قرار ترمب بأنه "خطوة جيوسياسية ضخمة يمكن أن تؤدي إلى تداعيات دائمة".

كما أوضح  البيان أنّ القرار يشير إلى "فقدان الولايات المتحدة دورها كوسيط للسلام بين الأمم".

كما حذر المجلس من أن يتسبب قرار الرئيس الأمريكي في اضطرابات وعدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط المشتعلة بالفعل.

وأعرب مجلس الكنائس عن تأييده معالجة وضع مدينة القدس التاريخية في إطار قرار حل الدولتين.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأمر بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى المدينة، ما فجر غضبا عربيا وإسلاميا وقلقا وتحذيرات دولية من التداعيات.

المصدر : الأناضول
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