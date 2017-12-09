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سياسة

غانا تتبرأ من تصريحات رئيس برلمانها الداعمة لإسرائيل

البرلمان الغاني - أرشيفية
البرلمان الغاني - أرشيفية
9/12/2017

تبرأت حكومة غانا من تصريحات أدلى بها رئيس البرلمان أرون مايك يدعم فيها تل أبيب ويؤيد قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال بيان صدر عن وزارة الخارجية الغانية إنّ "تصريحات مايك لا تعبر سوى عن رؤيته الشخصية".

وأضاف بيان الخارجية أنَ "غانا تدعم دائما ضرورة حل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين بطرق سلمية، وبين الأطراف المعنية".

وشدد البيان على أهمية ألا "يتسبب تحديد الوضع النهائي للقدس في الإضرار بأي طرف".

وقبل يوم من إعلان واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قال مايك في تصريحات لقناة إسرائيلية إنّ "غانا تؤيد كل ما تريده إسرائيل"، وهي التصريحات التي رفضتها الحكومة في غانا.

المصدر : الأناضول
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