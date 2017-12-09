شهيدان فلسطينيان في غارات إسرائيلية على غزة فجراً

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، عن انتشال طواقمها جثماني فلسطينييْن اثنين، استشهدا جرّاء الغارات التي شنّتها الطائرات الإسرائيلية الحربية القطاع فجراً.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة، إنه تم انتشال جثماني الشهيدين عبد الله العطل 20 عاماً، والشهيد محمد الصفدي 30 عاماً، من الموقع الذي استهدف فجرا جنوب مدينة غزة من قبل العدو.

وشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاث غارات جديدة، على قطاع غزة، فجر اليوم السبت، ليرتفع عدد الهجمات التي شنتها مساء أمس وفجر اليوم على القطاع، إلى ست غارات، أسفرت الثلاثة الأخيرة عن إصابة 15 فلسطينيا، وصفها الناطق باسم وزارة الصحة، بـالمتوسطة والطفيفة.

وقصفت مقاتلات إسرائيلية فجر اليوم ثلاثة مواقع تتبع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس لم تسفر عن وقوع إصابات.

وتشهد الأراضي الفلسطينية توترا ملحوظا على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب مساء الأربعاء اعترافه بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

واستشهد فلسطينيان مساء أمس، وأصيب أكثر من 300 آخرين، شرقي قطاع غزة، في مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية، اندلعت احتجاجا على القرار الأمريكي.