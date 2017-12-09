شاهد: غزة تشيع شهيدين وتواصل المواجهات مع قوات الاحتلال

شيعت غزة شهيدين من كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) السبت، استشهدا جراء قصف إسرائيلي على القطاع المحاصر.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي (الجمعة) سلسلة غارات على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وشارك آلاف الأشخاص في جنازتين في مدينتي غزة وخانيونس السبت لتشييع جثماني الشهيدين اللذين قتلا في ضربات جوية من طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة "أشرف القدرة" إن الطواقم الطبية انتشلت (السبت) جثمان الشهيد محمود محمد العطل (28 عاما) من حي الشيخ رضوان، والشيخ محمد الصفدي (30 عاما) من حي الدرج من تحت أنقاض موقع بدر التابع لكتائب عز الدين القسام.

وكان فلسطينيان آخران استشهدا (الجمعة) في المواجهات التي اندلعت في مناطق التماس مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية لغزة.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا القصف والمواجهات في غزة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الجمعة إلى أربعة شهداء و170 جريح.

كما أصيب نحو 15 فلسطينيا في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي السبت على قطاع غزة.

واندلعت المواجهات في أعقاب اعتراف الولايات المتحدة بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وأوقعت الغارات الإسرائيلية التي شنت على مواقع للمقاومة الفلسطينية في مناطق متفرقة من غزة 15 جريحا، وقد وأوردت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن هيئة البث الإسرائيلية أن طائرات من سلاح الجو الإسرائيلي أغارت على موقعين عسكريين لحركة حماس بغزة ردا على إطلاق قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل (الجمعة).

ووقعت مواجهات صباح السبت بين طلبة المدارس وقوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية لجنوبي قطاع غزة، حيث تظاهر العشرات من طلبة المدارس قرب السياج الحدودي الفاصل بين القطاع والجانب الإسرائيلي في مدينة خانيونس.

وأفاد مراسل الأناضول أن طلبة المدارس رشقوا قوات الاحتلال بالحجارة، ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي والمطّاطي، وقنابل الغاز المسيلة للدموع، وأصيب عدد من الفتية المتظاهرين بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز تم معالجتهم ميدانيا من دون وجود إصابات بالرصاص.

ومنذ الجمعة تظاهر مئات الشبان الفلسطينيين على طول الحدود مع قطاع غزة، إلى جانب حدوث مواجهات أخرى بين المتظاهرين وجيش الاحتلال في الضفة الغربية ومدينة القدس أيضا رفضا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي يعترف فيه بالقدس عاصمة لإسرائيل، ويأمر بنقل السفارة الأمريكية إليها.