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سياسة|أوكرانيا

رئيس جورجيا السابق يُضرب عن الطعام

الرئيس الجورجي السابق، ميخائيل ساكاشفيلي
الرئيس الجورجي السابق، ميخائيل ساكاشفيلي
9/12/2017

بدأ الرئيس الجورجي السابق، ميخائيل ساكاشفيلي، إضرابًا عن الطعام على خلفية توقيفه في العاصمة الأوكرانية كييف، قبل أيام.

وقال المحامي رسلان تشيرنولوتسكي، في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن موكّله ساكاشفيلي بدأ إضرابًا عن الطعام في مكان توقيفه بكييف.

وأشار تشيرنولوتسكي إلى أن ساكاشفيلي سيواصل الإضراب في حال قررت المحكمة المشرفة على قضيته سجنه لمدة 60 يومًا.

وبيّن المحامي أن وضع ساكاشفيلي الصحي ليس على ما يرام حاليًا، وأن فترة المحاكمة التي يخضع لها تحمل أغراضًا سياسية.

ونقل تشيرنولوتسكي رسالة يقول فيها ساكاشفيلي إن الحكومة قامت بتوقيفي بناء على تهمٍ كاذبة.

والثلاثاء الماضي، أوقفت السلطات الأوكرانية ساكاشفيلي الزعيم السابق لحركة القوى الجديدة المعارضة، بعد مداهمة شقته.

وقررت السلطات الجورجية سحب الجنسية من ساكاشفيلي بعد حصوله على الجنسية الأوكرانية عام 2015، وأصبح بعدها حاكما لمنطقة أوديسا الأوكرانية، ثم ترك المنصب العام الماضي مع تدهور علاقته مع الرئيس بترو بوروشينكو.

كما سحبت الحكومة الأوكرانية أيضا جنسيتها من ساكاشفيلي قائلة إنه قدم معلومات باطلة خلال حصوله على الجنسية.

المصدر : الأناضول
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