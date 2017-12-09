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سياسة

دعوة أممية لضبط مواقع التواصل الاجتماعي

مهاجرون أفارقة بمركز احتجاز في ليبيا
مهاجرون أفارقة بمركز احتجاز في ليبيا
9/12/2017

دعت المنظمة الدولية للهجرة شركات التواصل الاجتماعي العملاقة للسيطرة على منصاتها التي يجري استخدامها من قبل مهربين لاجتذاب مهاجرين من غرب أفريقيا إلى ليبيا.

وطلبت المنظمة الدولية، الجمعة، من شركات التواصل الاجتماعي إلى السيطرة على منصاتها التي قالت إنه يجري استخدامها من قبل مهربين لاجتذاب مهاجرين من غرب أفريقيا إلى ليبيا حيث يواجهون الاعتقال.

وقال ليونارد دويل المتحدث باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة في إفادة صحفية "نعتقد أن الوقت حان لتحمل شركات التواصل الاجتماعي مسؤوليتها عن منصاتها التي لها بشكل واضح دور ضار عبر غرب أفريقيا.

وقال "ليست وظيفتنا ضبط صفحات فيسبوك إنها وظيفتهم".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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