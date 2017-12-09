الكونغرس الأمريكي يحذر السعودية بسبب الوضع الإنساني في اليمن

حذرت الولايات المتحدة، السعودية من أن القلق في الكونغرس بسبب الوضع الإنساني في اليمن قد يحد من المساعدات الأمريكية وحثّت الرياض على السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كبير.

وقال مسؤول أمريكي كبير بإدارة الرئيس دونالد ترمب طلب عدم نشر اسمه "أعتقد أن هناك قلقا متزايدا بشأن الأوضاع الإنسانية المستمرة في اليمن وعلى الرغم من أننا لمسنا تقدما لم نر تقدما كافيا، نريد أن نرى المزيد في الأسابيع المقبلة".

وفرض التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ويقاتل جماعة الحوثي المتحالفة في الحرب الأهلية باليمن حصارا على موانئ اليمن قبل نحو شهر بعدما اعترضت السعودية صاروخا أُطلق من اليمن صوب العاصمة الرياض.

وعلى الرغم من تخفيف هذا الحصار فيما بعد فما زال الوضع في اليمن صعبا، ويواجه نحو ثمانية ملايين شخص في اليمن خطر المجاعة مع تفشى الكوليرا والدفتيريا.

ودفع ذلك البيت الأبيض إلى اتخاذ الخطوة النادرة المتعلقة بإصدار بيانين خطيين في غضون أسبوع بشأن اليمن، من بينها بيان صدر الجمعة دعا التحالف الذي تقوده السعودية إلى المساعدة في تيسير تدفق المساعدات اِلإنسانية والسلع المهمة لليمن بشكل حر.

ودعا البيت الأبيض أيضا الحوثيين إلى السماح بتوزيع المواد الغذائية والأدوية والوقود واتهمهم بالقمع السياسي والوحشية.

ويثير العدد الكبير من القتلى الذين سقطوا في صفوف المدنيين في الحرب اليمنية قلق أعضاء الكونغرس منذ فترة طويلة وأدى إلى تهديدات بوقف المساعدات الأمريكية للتحالف الذي تقوده السعودية، وتتضمن تلك المساعدات قيام الولايات المتحدة بإعادة تزويد طائرات التحالف بالوقود وتقديم دعم أمريكي محدود في مجال معلومات المخابرات.

وأشاد السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي الذي ينتقد منذ أمد بعيد الدعم الأمريكي للحملة في اليمن بحملة ترمب لتوفير المساعدات الإنسانية الأسبوع الماضي، ولكنه حذر في نفس الوقت من المساعدات الأمريكية للسعوديين.

وقال ميرفي" على إدارة ترمب أن تواصل توضيحها للسعودية أن الولايات المتحدة لن تدعم حملة تتعمد تجويع المدنيين لإخضاعهم".

وأكد مسؤولو إدارة ترامب للرياض هذه المخاوف الموجودة في الكونغرس.

وقال المسؤول" نريد أن نكون واضحين جدا مع المسؤولين السعوديين بأن المناخ السياسي هنا قد يفرض علينا قيودا إذا لم تُتخذ خطوات لتخفيف الأوضاع الإنسانية في اليمن".